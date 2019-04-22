Сбежавшему из тюрьмы 10 лет назад австрийцу стало скучно на Канарах и он вернулся обратно

Полиция проверила, что мужчина ранее бежал из тюрьмы и отвезла его в тюрьму в Зальцбурге.

Человек, который говорит, что бежал из австрийской тюрьмы более десяти лет назад, пришел в полицию в Зальцбурге, рассказывая, что ему надоела жизнь на Канарских островах в Испании.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на АР.

Полиция сообщила, что 64-летний мужчина с двумя чемоданами в субботу ночью пришел в отделение полиции на железнодорожном вокзале Зальцбурга и сообщил, что он заключенный, прибывший из аэропорта Мюнхена.

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Как отметили правоохранители в своем заявлении в понедельник, мужчина сказал офицерам, что он провел последние 10 с половиной лет на Тенерифе, популярном острове для отдыха, и хочет вернуться домой, потому что "на Тенерифе уже не так хорошо, как раньше, и он прожил там достаточно долго".

Полиция проверила, что мужчина ранее бежал из тюрьмы на востоке Австрии. Его отвезли в тюрьму в Зальцбурге.

Напомним, в прошлом году в Исландии преступник сбежал из тюрьмы и улетел в Швецию одним рейсом с премьером страны. Он находился под стражей по подозрению в краже около 600 компьютеров, которые использовались для майнинга биткойнов.