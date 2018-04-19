В Исландии преступник сбежал из тюрьмы и улетел в Швецию одним рейсом с премьером страны

Пока не понятно, каким образом сбежавшему из тюрьмы преступнику удалось попасть на борт самолета.

Утром 17 апреля заключенный Синдри Тор Стеффансон сбежал из тюрьмы Сон на юге Исландии, после чего он покинул страну, вылетев из Рейкьявика в Стокгольм.

Как сообщает Reuters со ссылкой на исландскую телекомпанию RUV, среди пассажиров того же рейса Icelandair была премьер-министр страны Катрин Якобсдоуттир, которая летела на встречу с премьер-министром Индии.

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Пока не понятно, каким образом Стеффансону удалось попасть на борт самолета. Предполагается, что он прошел регистрацию под чужим именем. Поскольку Исландия подписала Шенгенское соглашение, пассажирам рейсов в другие страны ЕС не нужно проходить пограничный контроль.

Он находился под стражей с февраля по подозрению в краже около 600 компьютеров, которые использовались для майнинга биткойнов. Тогда, как сообщал УНИАН, было похищено оборудования на общую сумму $2 миллиона. Это самое крупное ограбление в истории Исландии. Всего по этому делу арестовали 11 человек.

Как пишет Bloomberg, Стеффансон содержался в слабо охраняемой тюрьме Сон на юге Исландии, в 95 км от аэропорта Рейкьявика. Эта тюрьма не огорожена забором, заключенные могут свободно пользоваться телефоном и интернетом.

Власти Исландии уже выдали международный ордер на арест Стеффансона и предупредили другие европейские страны о его побеге. Поймать беглеца пока не получилось.