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Предвыборная коллизия: в селе на Ривненщине более 80% населения носят одинаковую фамилию (видео)

19:05, 25 марта 2019
Курьёзы
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В селе Серники по-особенному готовятся к выборам.

А все потому, что там живут более 2,5 тысячи человек с фамилией Полюхович.

Чтобы не путаться кто есть кто, члены избирательной комиссии, среди которых тоже большинство Полюховичей, на приглашениях пишут прозвища односельчан и только потом вручают их адресатам.

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Теги: #Ривненщина#выборы президента Украины 2019