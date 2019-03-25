Предвыборная коллизия: в селе на Ривненщине более 80% населения носят одинаковую фамилию (видео)
19:05, 25 марта 2019Курьёзы
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В селе Серники по-особенному готовятся к выборам.
В селе на Ривненщине более 80% населения носят одинаковую фамилию.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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В селе Серники по-особенному готовятся к выборам.
А все потому, что там живут более 2,5 тысячи человек с фамилией Полюхович.
Чтобы не путаться кто есть кто, члены избирательной комиссии, среди которых тоже большинство Полюховичей, на приглашениях пишут прозвища односельчан и только потом вручают их адресатам.
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