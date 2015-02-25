Украинцы уже подшучивают над курсом, предлагая мастер-классы по самогоноварению и стирке целофановых пакетиков

Так, в Фейсбуке появилась страница "первого всеукраинского фестиваля паники и истерики "На дне", участникам которого предлагают танцы за еду, мастер-класс по самогоноварению, клубы по обмену красивыми пакетиками, коллективное распитие успокоительных капель, а также много других мероприятий всего за один доллар.

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"Друзья! Фестиваль состоится обязательно. Это не шутка! Идей так много, что они будут тщательно отбираться и публиковаться только на официальной странице. Здесь - онлайн-воркшоп", - обещают администраторы страницы.

Среди 16 тысяч человек, желающих попасть на "фестиваль", многие дают свои рецепты выживания в условиях кризиса, или пишут шутливые объявления.

"Запись на учебную программу: "Как правильно искать мелочь по карманам в секонд-хендах". В программе курса серия мастер-классов: 1. Как легко и быстро обшарить карманы в 10 килограммах турецких дубленок? 2. В каком кармане цент прячется? Или, я сам себе металлоискатель! 3.Отдай, это моя копейка, тварь! Или, как обойти конкурентов и выжить в куче дубленок?", - предлагает Mihail Trifonoff.

Также среди предложений - передвижная "примерочная-будуар для любительниц красивого нижнего белья".

"Каждой посетительнице бокал воды и сухарь бесплатно. Возможно фото в белье на память, бартер", - предлагает Olya Polovko.

Пользователь Evgeniy Karabinskiy делится советами по поимке и готовке уличных голубей, а Siu Angelova поделилась рецептом не мясных котлет из яиц, лука, моркови и овсянки.