В США мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы не платить победителям ставок на Супербоул

Полиция выяснила, что задержанный управлял ставками на результаты футбольных матчей, в том числе — и Супербоула.

60-летний житель Нью-Йорка инсценировал собственное похищение, чтобы не выплачивать выигрыш по ставкам на Супербоул (финал сезона в американском футболе).

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Роберта Брендела задержали 27 февраля по обвинению в ложном сообщении о похищении и использовании схемы мошенничества. Правоохранители обнаружили Брендела в автомобиле, он был привязан за шею к подголовнику, а его руки связаны скотчем, пишет The Babel.

Задержанный рассказал следователям, что в его машину проникли двое мужчин, у которых был пистолет, и украли у него $16 тыс. По словам Брендела, неизвестные возили его два дня, после чего бросили на стоянке.

Полиция выяснила, что задержанный управлял ставками на результаты футбольных матчей, в том числе — и Супербоула. Брендел использовал мошеннические схемы для присвоение выигрыша, однако потерпел неудачу и теперь должен был выплатить победителям свыше $50 тыс.

Правоохранители назвали поведение Брендела во время того, как его нашли, «подозрительным». Теперь задержанный должен предстать перед судом Нью-Йорка в марте.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 февраля в Атланте прошел Супербоул — финальный поединок за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США (NFL, профессиональная лига американского футбола). В главной игре чемпионата «Нью-Ингленд Пэтриотс» победили «Лос-Анджелес Рэмс» со счетом 13:3. Бостонцы «Нью-Ингленд Пэтриотс» стали чемпионами НФЛ уже шестой раз.