Журналист CNN нашел в самолете служебный отчет властей США об мерах безопасности на Супербоуле

На документах были пометки «Строго для служебного пользования» и «Важно для национальной безопасности».

В салоне пассажирского самолета сотрудник CNN нашел копии секретного отчета Министерства внутренней безопасности США об антитеррористических мерах во время финала чемпионата по американскому футболу.

Как передает РБК со ссылкой на CNN, также там был посадочный талон работающего на это министерство ученого, он отвечал за программу, использовавшуюся во время отработки действий властей в случае распространения спор сибирской язвы (учения прошли в июле и в ноябре, говорилось в документах).

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На документах были пометки «Строго для служебного пользования» и «Важно для национальной безопасности». Сотрудники не имели право выносить их, а после завершения работы с документами их следовало уничтожить, говорилось в них же.

В документах содержалась оценка возможностей властей отреагировать на биологическую атаку во время «Супербоула» - финала чемпионата, который прошел 4 февраля в Миннеаполисе.

Телеканал принял решение не публиковать информацию о находке до окончания финального матча, говорится в материале CNN. Даже после этого огласке предано не все: чиновники министерства подчеркнули в беседе с представителями канала, что публикация некоторой информации может навредить национальной безопасности вне зависимости от того, когда станет достоянием общественности.

Представитель министерства сообщил CNN, что власти устранили недочеты, указанные в документах, до начала матча.

Ученый, имя которого было на посадочном талоне, не ответил на запросы CNN. Комментировать данные о сотрудниках отказались и в Министерстве внутренней безопасности.