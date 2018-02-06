Журналист CNN нашел в самолете служебный отчет властей США об мерах безопасности на Супербоуле

02:15, 06 февраля 2018
Мир
100 0
Документы маркированы

Как передает РБК со ссылкой на CNN, также там был посадочный талон работающего на это министерство ученого, он отвечал за программу, использовавшуюся во время отработки действий властей в случае распространения спор сибирской язвы (учения прошли в июле и в ноябре, говорилось в документах).

Читайте такжеБывший сотрудник АНБ признался в хранении секретных документов дома

На документах были пометки «Строго для служебного пользования» и «Важно для национальной безопасности». Сотрудники не имели право выносить их, а после завершения работы с документами их следовало уничтожить, говорилось в них же.

В документах содержалась оценка возможностей властей отреагировать на биологическую атаку во время «Супербоула» - финала чемпионата, который прошел 4 февраля в Миннеаполисе.

Телеканал принял решение не публиковать информацию о находке до окончания финального матча, говорится в материале CNN. Даже после этого огласке предано не все: чиновники министерства подчеркнули в беседе с представителями канала, что публикация некоторой информации может навредить национальной безопасности вне зависимости от того, когда станет достоянием общественности.

Представитель министерства сообщил CNN, что власти устранили недочеты, указанные в документах, до начала матча.

Ученый, имя которого было на посадочном талоне, не ответил на запросы CNN. Комментировать данные о сотрудниках отказались и в Министерстве внутренней безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Супербоул-2018 звезды#супербоул в США