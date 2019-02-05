Конфуз Медведева в лифте попал на видео
19:22, 05 февраля 2019Курьёзы
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Опубликованы кадры неудачной поездки Медведева в лифте.
Дмитрий Медведев / REUTERS
С премьер-министром России Дмитрием Медведевым произошел казус на территории лифтостроительного завода.
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Председатель российского правительства зашел осмотреть одну из кабин. Когда двери лифта неожиданно начали закрываться, охрана отреагировала молниеносно: один из сотрудников ФСО не позволил железным створкам закрыться, а второй зажал кнопку вызова, передает ТВЦ.RU и публикует видео казуса.
В итоге Медведев благополучно покинул "опасную" зону. Его конфуз попал на видео.
"Сотрудник ФСО самоотверженно не дал уехать лифту с Медведевым", - шутят в Twitter.
Ранее сообщалось, что росСМИ фальсифицируют не только рост Владимира Путина, но и премьер-министра Дмитрия Медведева.
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