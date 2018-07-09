"Сколько наград у фотографа?": в сети высмеяли фото с премьером России
12:52, 09 июля 2018Курьёзы
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На снимке видно, что Медведева "дотянули" до президента Хорватии.
РосСМИ фальсифицируют рост Медведева / фото facebook.com/nashacanada
РосСМИ фальсифицируют не только рост Владимира Путина, но и премьер-министра Дмитрия Медведева.
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В этот раз они добавили ему несколько десятков сантиметров. Фотографию опубликовало сообщество "Наша Канада" в Facebook.
"Задача из российского учебника по математике. Рост президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович - 173 см. Рост недомерка Медведева -150 см на коньках. Вопрос: сколько государственных наград РФ у фотографа?", - говорится в сообщении.
Ранее низкорослого Владимира Путина на снимке росСМИ "дотянули" до советника Трампа Джона Болтона.
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