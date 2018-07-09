"Сколько наград у фотографа?": в сети высмеяли фото с премьером России

12:52, 09 июля 2018
Курьёзы
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РосСМИ фальсифицируют рост Медведева / фото facebook.com/nashacanada

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В этот раз они добавили ему несколько десятков сантиметров. Фотографию опубликовало сообщество "Наша Канада" в Facebook.

"Задача из российского учебника по математике. Рост президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович - 173 см. Рост недомерка Медведева -150 см на коньках. Вопрос: сколько государственных наград РФ у фотографа?", - говорится в сообщении.

Ранее низкорослого Владимира Путина на снимке росСМИ "дотянули" до советника Трампа Джона Болтона.

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Теги: #Россия#Медведев#фото