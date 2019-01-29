В Китае незамужним работницам за 30 предоставили дополнительные выходные для налаживания личной жизни

Две китайские компании предложили незамужним сотрудницам за 30 дополнительные выходные, чтобы они устроили личную жизнь.

Две компании в китайском Ханчжоу предоставили незамужним сотрудницам старше 30 лет дополнительный восьмидневный отпуск на время китайского Нового года в дополнение к семи государственным выходным.

Предполагается, что в добавочные выходные дни женщины попытаются наладить личную жизнь, пишет tjournal.ru.

По словам менеджера по персоналу одной из этих компаний, Hangzhou Songcheng Performance, сотрудницы с энтузиазмом встретили это решение. Мужчин и женщин в компании примерно поровну, но женщины работают в основном во внутренних отделах и в шоу, которые устраивает организация, и почти не имеют возможности знакомиться с молодыми людьми.

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Ранее в январе одна из городских школ Ханчжоу начала давать дополнительные выходные одиноким бездетным учителям, чтобы у тех появилось время на свидания. По мнению школьной администрации, учащимся пойдёт на пользу, если их педагоги будут счастливы.

В Китае к незамужним женщинам старше 30 лет часто относятся снисходительно, а для их обозначения используют слово, которое можно перевести как «оставшиеся». Это связано с убеждением, что после 25 женщине сложнее выйти замуж. Вместе с этим в Китае наблюдается общемировая тенденция, согласно которой всё больше женщин сосредотачиваются на карьере и выходят замуж позже традиционного возраста — или предпочитают вообще не вступать в брак.