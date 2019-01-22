Британская полиция задержала похожего на Росса из сериала "Друзья" грабителя (видео)
11:07, 22 января 2019Курьёзы
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Личность вора установили в декабре.
Актера сходство тоже поразило, он даже записал шуточное видео / скриншот видео ТСН
Британская полиция задержала грабителя, похожего на актера из сериала "Друзья".
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Как говорится в сюжете ТСН, 36-летний мужчина прославился после того, как правоохранители обнародовали кадры ограбления и попросили помочь разыскать вора. Пользователи Интернета заметили, что он очень похож на Дэвида Швиммера – исполнителя роли Росса в сериале «Друзья».
Актера сходство тоже поразило. Он даже записал шуточное видео, где объяснил полиции: грабил не он. Личность настоящего вора установили в декабре. В суд мужчина не явился. На днях его разыскали и арестовали. За грабеж его будут судить уже завтра.
Британская полиция задержала грабителя, похожего на актера из сериала "Друзья"
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