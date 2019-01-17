50 миллионов лайков: раскрыт секрет самого популярного яйца сети (видео)

Секрет популярности яйца - в простоте поста.

Самое популярное яйцо интернета: его лайкнули почти 50 миллионов пользователей.

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На страницу с яйцом подписались уже 7 миллионов человек. И это только за две недели, как в сети появилось сообщение. В чем секрет такой популярности, рассказали журналисты 1+1.

То, что авторы не предвидели такой популярности, предполагают и специалисты. Это яйцо теперь может принести его авторам баснословные деньги. Секрет - в простоте поста.

Как сообщал УНИАН, фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по количеству лайков, обогнав по популярности снимок новорожденной дочери Кайли Дженнер.