50 миллионов лайков: раскрыт секрет самого популярного яйца сети (видео)
11:03, 17 января 2019Курьёзы
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Секрет популярности яйца - в простоте поста.
Самое популярное яйцо интернета: его лайкнули почти 50 миллионов пользователей.
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На страницу с яйцом подписались уже 7 миллионов человек. И это только за две недели, как в сети появилось сообщение. В чем секрет такой популярности, рассказали журналисты 1+1.
То, что авторы не предвидели такой популярности, предполагают и специалисты. Это яйцо теперь может принести его авторам баснословные деньги. Секрет - в простоте поста.
Как сообщал УНИАН, фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по количеству лайков, обогнав по популярности снимок новорожденной дочери Кайли Дженнер.
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