Животные на поле и маленькие фанаты: подборка самых милых моментов ко Всемирному дню футбола (видео)

10 декабря отмечается Всемирный день футбола (World Football Day).

10 декабря отмечается Всемирный день футбола (World Football Day). В этот день мы решили вспомнить самые милые истории, связанные с футболом.

Например, как маленькие фанаты реагируют на встречу со своим кумиром. В 2016 году знаменитый футболист Лионель Месси встретился со своим маленьким поклонником из Афганистана. Этот мальчик стал интернет-звездой после того, как в сети появились его фотографии. На них маленький болельщик в обыкновенном пластиковом пакете, который по цвету напоминает форму сборной Аргентины. А на пакете написано имя и номер Месси. Футболист не смог остаться равнодушным к такому преданному фанату. И встретился с мальчиком, который не помнил себя от счастья и даже вышел на футбольное поле за руку с Месси на одном из матчей.

Читайте такжеСборная Украины сыграет поединки отбор на Евро-2020 в пяти украинских городах

Также стоит вспомнить несколько курьезных моментов в футболе, связанных с четвероногими болельщиками. Например, в Австралии кенгуру выбежал на поле перед матчем между клубами "Белконнен Юнайтед" и "Канберра". Животное попытались прогнать с помощью мяча, но это удалось не сразу.

Другой случай - в Боливии во время игры на поле выбежала собака. И соревнования по футболу превратились в игру в догонялки. Футболисты пытались поймать четвероногого. В разное время на футбольном поле под прицелами камер оказывались коза, кошка, выдра, белка и другие животные. А ФК "Бешикташ" даже решили наказать за рыжего кота, который неожиданно выскочил на поле, прервав игру.