Уполз по-английски: во время встречи с королевой Елизаветой II произошел курьез (видео)

9-летний мальчик сбежал со встречи с королевой Елизаветой II.

Торжественный визит королевы Елизаветы II в детскую благотворительную организацию запомнился забавным поведением юного британца.

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9-летний мальчик, которого недавно усыновили, вместе с родителями знакомился с королевой. Мама и папа ребенка, как положено во время встречи с монархом, поклонились, а вот ребенок растерялся, говорится в сюжете ТСН.

Парень упал на колени, начал пятиться, спрятался за родителями и вообще выполз из комнаты. Впрочем Елизавету II его поведение, похоже, рассмешило.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй попала в забавную ситуацию из-за неуклюжести.