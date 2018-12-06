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Уполз по-английски: во время встречи с королевой Елизаветой II произошел курьез (видео)

11:23, 06 декабря 2018
Курьёзы
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9-летний мальчик, которого недавно усыновили, вместе с родителями знакомился с королевой. Мама и папа ребенка, как положено во время встречи с монархом, поклонились, а вот ребенок растерялся, говорится в сюжете ТСН.

Парень упал на колени, начал пятиться, спрятался за родителями и вообще выполз из комнаты. Впрочем Елизавету II его поведение, похоже, рассмешило.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй попала в забавную ситуацию из-за неуклюжести.

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Теги: #курьезы#Елизавета II