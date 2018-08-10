С британской премьерши смеются в Сети из-за неуклюжего реверанса перед принцем (видео)

Глава правительства Великобритании уже не впервые удивляет граждан страны странными приседаниями, ведь именно так она обычно приветствует всех членов королевской семьи.

Британская премьер-министр Тереза Мэй попала в забавную ситуацию за неуклюжести.

Как говорится в сюжете ТСН, она рассмешила пользователей Сети своим нелепым реверансом.

Читайте такжеОрущий как динозавр пес стал звездой сети (видео)

Во время торжественных мероприятий к 100-летию битвы при Амьене, Мэй присела так, что ее голова поравнялась с талией принца Уильяма. Часть юзеров из-за этого сравнили премьера с жирафом и динозавром, тогда как другие наоборот – похвалили за хорошую растяжку и атлетичность.

Глава правительства Великобритании уже не впервые удивляет граждан страны странными приседаниями, ведь именно так она обычно приветствует всех членов королевской семьи. Вместе с тем, интернет-сообщество недоумевает, почему до сих пор никто не научил премьера делать это несколько элегантнее.

Ранее неуклюжими реверансами отмечалась герцогиня Йоркская Сара – мать принцесс Евгении и Беатрис и бывшая жена принца Эндрю. У нее не самые лучшие отношения с королевой Елизаветой II. Возможно, по этой причине ее реверанс в адрес королевы выглядит так комично.