цей матеріал доступний українською

В Британии студентка заработала 60 тысяч фунтов благодаря необычному навыку (видео)

16:01, 15 ноября 2018
Курьёзы
204 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает издание The Mirror.

Отмечается, что 21-летняя британка изучает исполнительское искусство и записывает ролики в формате ASMR, которые считаются успокаивающими и усыпляющими. В них девушка шепотом общается со зрителями, доверительно глядя в камеру.

Читайте такжеБританка заработала миллионы на продаже грязных носков

При этом основной доход девушка получила от рекламы, которую она размещает в своих видео.

Заработанные деньги Мишель планирует потратить на образование.

По словам девушки, она узнала о таких блогах, когда ее брату диагностировали опухоль головного мозга, и она искала лекарства от стресса. Позже Мишель решила помочь другим бороться с депрессией.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Британия#депрессия#заработок в интернете