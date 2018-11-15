В Британии студентка заработала 60 тысяч фунтов благодаря необычному навыку (видео)
16:01, 15 ноября 2018Курьёзы
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21-летняя британка изучает исполнительское искусство и записывает ролики в формате ASMR.
Иллюстрация / REUTERS
Студентка из Великобритании Софи Мишель за год заработала 60 тысяч фунтов с помощью видео, на которых она общается со зрителями шепотом.
Об этом сообщает издание The Mirror.
Отмечается, что 21-летняя британка изучает исполнительское искусство и записывает ролики в формате ASMR, которые считаются успокаивающими и усыпляющими. В них девушка шепотом общается со зрителями, доверительно глядя в камеру.
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При этом основной доход девушка получила от рекламы, которую она размещает в своих видео.
Заработанные деньги Мишель планирует потратить на образование.
По словам девушки, она узнала о таких блогах, когда ее брату диагностировали опухоль головного мозга, и она искала лекарства от стресса. Позже Мишель решила помочь другим бороться с депрессией.
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