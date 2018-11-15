В Британии студентка заработала 60 тысяч фунтов благодаря необычному навыку (видео)

21-летняя британка изучает исполнительское искусство и записывает ролики в формате ASMR.

Студентка из Великобритании Софи Мишель за год заработала 60 тысяч фунтов с помощью видео, на которых она общается со зрителями шепотом.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Отмечается, что 21-летняя британка изучает исполнительское искусство и записывает ролики в формате ASMR, которые считаются успокаивающими и усыпляющими. В них девушка шепотом общается со зрителями, доверительно глядя в камеру.

Читайте такжеБританка заработала миллионы на продаже грязных носков

При этом основной доход девушка получила от рекламы, которую она размещает в своих видео.

Заработанные деньги Мишель планирует потратить на образование.

По словам девушки, она узнала о таких блогах, когда ее брату диагностировали опухоль головного мозга, и она искала лекарства от стресса. Позже Мишель решила помочь другим бороться с депрессией.