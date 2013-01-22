Павличенко просят Пшонку возбудить дело против следователя

Об этом говорится в заявлении Д.Павличенко о преступлении, копия которого передана агентству УНИАН.

Как говорится в обращении к генпрокурору, во время открытых судебных заседаний “по обвинению меня и моего сына в убийстве судьи Зубкова... были установлены вопиющие факты фальсификации уголовного дела в отношении нас следователем Рыбкой Г.И.”.

Как отмечает Д.Павличенко, потерпевший Наумец заявил, что не узнал “ни Павличенко Д.О., то есть меня, ни Павличенко С.Д., то есть моего сына, как лиц, которые совершили убийство, но следователь принуждал его заявить, что он узнает меня как лицо, которое было на месте преступления, то есть на месте убийства судьи”.

Д.Павличенко отмечает, что потерпевший в суде заявил, что на него оказывалось психологическое давление со стороны следователя, из-за чего он был вынужден подписать протокол, указанные сведения в котором не отвечают действительности.

По убеждению Д.Павличенко, приведенные в его заявлении на имя В.Пшонки факты свидетельствуют о совершении следователем киевской прокуратуры Рыбкой Г.И. преступления, которое предусмотрено несколькими статьями Уголовного кодекса Украины. А следовательно, автор заявления просит В.Пшонку “безотлагательно, но не позже 24 часов после получения этого заявления, внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование”.

Как известно, 23 января в 11.00 Апелляционный суд Киева продолжит рассмотрение апелляционной жалобы отца и сына Павличенко и их адвокатов на приговор Голосеевского районного суда столицы.

Голосеевский райсуд Киева 2 октября 2012 года осудил Д.Павличенко к пожизненному заключению, а его сына С.Павличенко - к 13 годам лишения свободы за убийство судьи. С.Зубков был убит 21 марта 2011 года в подъезде своего дома в Киеве.

По всей Украине прошли акции в поддержку отца и сына Павличенко. Общественность убеждена, что они не причастны к убийству.

14 января Апелляционный суд Киева решил провести частичное судебное следствие в рамках рассмотрения жалобы на приговор Павличенко. Суд обязал Управление Государственной пенитенциарной службы в Киеве и Киевской области 23 января в 11.00 доставить подсудимых в Апелляционный суд для допроса и исследования материалов дела в части показаний осужденных, которые они предоставляли в суде первой инстанции.