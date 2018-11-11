цей матеріал доступний українською

С "карлика" Путина смеются в сети из-за его рукопожатия с Трампом (фото)

15:43, 11 ноября 2018
Курьёзы
2522 3
Дональд Трамп и Владимир Путин в Париже 11 ноября / фото Ludovic Marin/Pool via REUTERS

В сети смеются с фотографии, где президент РФ Владимир Путин жмет руку американскому лидеру Дональду Трампу, который из-за расположения российского коллеги значительно ниже вынужден был наклоняться для рукопожатия.

Читайте такжеПорошенко не планирует встречу с Путиным в Париже

Событие произошло сегодня в Париже во время мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Владимир Путин проходил мимо мировых лидеров, которые стояли сверху, и протянул руку Дональду Трампу. После обнародования фотографии в сети пользователи сразу начали смеяться с Путина, отмечая маленький рост хозяина Кремля и его низкий авторитет в мире, который символически демонстрирует фотография.

«Сегодня в Париже карлику позволили пожать руку Трампу. Боже, сколько потаенной надежды в этих поросячьих глазках», «Когда увидел в толпе знакомого старшеклассника», - комментируют пользователи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Дональд Трамп#Владимир Путин