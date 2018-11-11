С "карлика" Путина смеются в сети из-за его рукопожатия с Трампом (фото)
В сети смеются с фотографии, где президент РФ Владимир Путин жмет руку американскому лидеру Дональду Трампу, который из-за расположения российского коллеги значительно ниже вынужден был наклоняться для рукопожатия.
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Событие произошло сегодня в Париже во время мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны.
Владимир Путин проходил мимо мировых лидеров, которые стояли сверху, и протянул руку Дональду Трампу. После обнародования фотографии в сети пользователи сразу начали смеяться с Путина, отмечая маленький рост хозяина Кремля и его низкий авторитет в мире, который символически демонстрирует фотография.
«Сегодня в Париже карлику позволили пожать руку Трампу. Боже, сколько потаенной надежды в этих поросячьих глазках», «Когда увидел в толпе знакомого старшеклассника», - комментируют пользователи.
Сегодня в Париже карлику позволили пожать руку Трампу— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 11 ноября 2018 г.
Боже, сколько потаенной надежды в этих поросячьих глазках
(с) Ludovic Marin / Pool Photo via AP pic.twitter.com/IgOfPtmBo7
Когда увидел в толпе знакомого старшеклассника— Лентач (@oldLentach) 11 ноября 2018 г.
Путин и Трамп на праздновании 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны
Фото: Ludovic Marin / AP pic.twitter.com/qFrdUjKpyt
Когда увидел в толпе знакомого старшеклассника— Лентач (@oldLentach) 11 ноября 2018 г.
Путин и Трамп на праздновании 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны
Фото: Ludovic Marin / AP pic.twitter.com/qFrdUjKpyt
11 ноября 2018 г.
Вспомнил старый анекдот про гнома в мужской бане: здрасьте, здрасьте...ой, простите, здрасьте, здрасьте. pic.twitter.com/yIfKor6G75— Mark Feygin (@FeyginMark) 11 ноября 2018 г.