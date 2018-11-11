С "карлика" Путина смеются в сети из-за его рукопожатия с Трампом (фото)

Владимир Путин проходил мимо мировых лидеров, которые стояли сверху, и протянул руку Дональду Трампу.

В сети смеются с фотографии, где президент РФ Владимир Путин жмет руку американскому лидеру Дональду Трампу, который из-за расположения российского коллеги значительно ниже вынужден был наклоняться для рукопожатия.

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Событие произошло сегодня в Париже во время мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Владимир Путин проходил мимо мировых лидеров, которые стояли сверху, и протянул руку Дональду Трампу. После обнародования фотографии в сети пользователи сразу начали смеяться с Путина, отмечая маленький рост хозяина Кремля и его низкий авторитет в мире, который символически демонстрирует фотография.

«Сегодня в Париже карлику позволили пожать руку Трампу. Боже, сколько потаенной надежды в этих поросячьих глазках», «Когда увидел в толпе знакомого старшеклассника», - комментируют пользователи.

Сегодня в Париже карлику позволили пожать руку Трампу

Боже, сколько потаенной надежды в этих поросячьих глазках



(с) Ludovic Marin / Pool Photo via AP pic.twitter.com/IgOfPtmBo7 — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 11 ноября 2018 г.

Когда увидел в толпе знакомого старшеклассника



Путин и Трамп на праздновании 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны



Фото: Ludovic Marin / AP pic.twitter.com/qFrdUjKpyt — Лентач (@oldLentach) 11 ноября 2018 г.

Когда увидел в толпе знакомого старшеклассника



Путин и Трамп на праздновании 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны



Фото: Ludovic Marin / AP pic.twitter.com/qFrdUjKpyt — Лентач (@oldLentach) 11 ноября 2018 г.