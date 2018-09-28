Козел раздора: на Черниговщине новый памятник взбудоражил местных жителей (видео)
11:47, 28 сентября 2018Курьёзы
1025 0
Памятник презентовали на выходных, в день поселка.
На Черниговщине в центре поселка Козелец поставили памятник козлу. Это взбудоражило местных людей.
Читайте такжеПамятник Богдану Хмельницкому в Чернигове планируют развернуть спиной к Москве за 14,5 тысяч гривень
Одни уверяют, что название поселка происходит от названия цветов. Другие же утверждают, что рогатое животное - символ поселка еще с 17 века.
Секретарь рассказывает, что скульптура козла - неслучайна, ведь этот символ присутствует в геральдике поселка.
Ранее астраханец выковал скульптуру российского президента Владимира Путина в образе крылатого медведя с осетром в лапах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter