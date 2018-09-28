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Козел раздора: на Черниговщине новый памятник взбудоражил местных жителей (видео)

11:47, 28 сентября 2018
Курьёзы
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Одни уверяют, что название поселка происходит от названия цветов. Другие же утверждают, что рогатое животное - символ поселка еще с 17 века.

Секретарь рассказывает, что скульптура козла - неслучайна, ведь этот символ присутствует в геральдике поселка.

Ранее астраханец выковал скульптуру российского президента Владимира Путина в образе крылатого медведя с осетром в лапах.

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Теги: #памятники#Черниговская