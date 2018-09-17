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В Германии устроили массовое купание собак в бассейне (видео)

12:07, 17 сентября 2018
Курьёзы
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В немецком Ганау разрешили искупаться собакам в общественном бассейне. Участие в мероприятии приняли сотни горожан и почти четыре сотни собак.

Владельцы отпускали своих любимцев, чтобы те общались с другими собаками и могли наплаваться вволю. Об этом сообщает ТСН.

Довольные купанием собачки весело играли в воде

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Теги: #Германия#собаки#бассейн