В Германии устроили массовое купание собак в бассейне (видео)

Владельцы отпускали своих любимцев, чтобы те общались с другими собаками и могли наплаваться вволю.

В немецком Ганау разрешили искупаться собакам в общественном бассейне. Участие в мероприятии приняли сотни горожан и почти четыре сотни собак.

Владельцы отпускали своих любимцев, чтобы те общались с другими собаками и могли наплаваться вволю. Об этом сообщает ТСН.

Довольные купанием собачки весело играли в воде.