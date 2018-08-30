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Необычная реакция пса на объятия сделала его звездой сети (видео)

17:43, 30 августа 2018
Курьёзы
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Пес Мистер Бабз стал звездой интернета / скриншот

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Видео неделю назад опубликовал хозяин собаки Джеймс Пенланд, а уже сегодня оно разлетелось по всем соцсетям.

На кадрах Джеймс держит пса на руках, целует его и обнимает, однако Мистеру Бабзу все это не очень нравится.

"Я люблю тебя, Мистер Бабз! А ты меня любишь? Нет? О нет! Я думаю, он любит меня", - говорит хозяин.

После этого собака замечает, что все это снимают и очень удивляется.

Строгий женский голос говорит: "Да, я поймала тебя! Я записала все на камеру!". Реакция пса на эти слова пугает и смешит одновременно.

Лишь на одном из постов с этим видео в Twitter уже более 7 миллионов просмотров, 160 тысяч репостов и более 350 тысяч лайков.

Кстати Мистер Бабз имеет свой собственный аккаунт в Instagram, в котором уже более 28 тысяч подписчиков.

Как сообщал УНИАН, обезьяна прыгнула с 50-метровой вышки и стала звездой сети.

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Теги: #курьезы#собака#интернет