В Черновцах депутат горсовета проник в кабинет мэра с помощью автовышки (видео)

В кабинете захлопнулась дверь, а пульт от цифрового замка остался внутри помещения.

В Черновцах депутат городского совета с помощью автовышки через окно проник в кабинет городского головы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее видео на своей Facebook-странице обнародовал смещен с должности мэра Черновцов Алексей Каспрук.

Он отметил, что происшествие произошло в субботу, 18 августа. На видео видно, что машина подъехала к окнам мэрии. На ней мужчина в белой рубашке, поднялся до окна на втором этаже, где именно находится кабинет городского головы.

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Позже секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан, который после отставки Каспрука теперь исполняет обязанности городского головы, объяснил, почему депутату пришлось таким странным способом подниматься в помещение мэрии.

«Вчера, в субботу, в этом кабинете я проводил рабочее совещание по дорогам. (...). После окончания совещания последний, кто выходил из кабинета, закрыл дверь. Двери здесь закрываются на магнитный замок, который Алексей Павлович установил еще два года назад. Без пульта открыть его невозможно. Нажимаем кнопку - и только после этого дверь можно открыть. Соответственно, этот брелок остался здесь на рабочем столе. Окно было открыто, и решение было - или высверливать замок, или вызывать вышку», - сообщил Продан.