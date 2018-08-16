Конан-варвар из Николаева: сети высмеяли главу ОГА Савченко за "поиски" Золотого руна (фото, видео)

Отметим, что Конан-варвар - вымышленный герой, созданный американским писателем Робертом Говардом.

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко пожелал археологам найти мифическое Золотое Руно и артефакты времен вымышленного персонажа Конана-варвара.

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Об этом он сказал во время представления археологами в местном музее древнегреческого ритуального сосуда, которое подняли со дна акватории Кинбурнской косы.

"Эта находка свидетельствует о том, что, может, Николаев еще раз докажет, что это исторический город. И вообще то, что происходило у нас, это не просто с тех времен, когда был и Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, с нашим Диким Садом, а еще и много-много того, что мы можем показать миру. Надеюсь, что следующая находка, может, будет каким-то таким склепом, в котором находилось Золотое Руно, а может, что-то другое...", - заявил Савченко.

То, что Савченко упомянул вымышленных персонажей и мифические артефакты, насмешило юзеров сети:

Конан-варвар, вхопивши за сраку полонянку, шукає золоте руно на теренах прадавньої Миколаївщини



Власний архів Плінія Старшого. Колір. pic.twitter.com/WONmKZGQhZ — Алло™, ето гомункулы? (@MakarovMkr) August 15, 2018

"А ОТ КОНАН БУВ З МИКОЛАЄВА" pic.twitter.com/ln2uJxy7Mg — неочн удвлн прсхдщ (@azubinski) August 15, 2018

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года журналисты нашли множество ошибок в конкурсном задании нового главы Николаевской ОГА.