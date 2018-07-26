Путин тоже оконфузился: лидеры стран БРИКС не смогли найти флаги своих стран во время совместного фото (видео)
13:37, 26 июля 2018Курьёзы
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Президент России Владимир Путин занял место перед китайским флагом.
Конфуз произошел на встрече лидеров стран БРИКС / Скриншот
Лидерам стран БРИКС, принимающим участие в саммите в ЮАР, не удалось найти флаги своих стран во время совместного фотографирования.
Об этом в четверг, 26 июля, в своем Twitter сообщил прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.
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"Не так встали: на саммите БРИКС перепутали таблички, и лидерам пришлось фотографироваться повторно", - написал он.
Однако даже после того, как политики поменялись местами, ни один из них не стоял напротив флага своей страны.
Как сообщал УНИАН, инаугурация президента России Владимира Путина прошла с провалом. Ответственные за поднятие флага Российской Федерации над Кремлем солдаты так и не смогли в самый ответственный момент его поднять, как ни старались.
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