Кличко на гондоле: соцсети взорвались фотожабами после апокалиптического ливня в Киеве (фото)
20:48, 25 июля 2018Курьёзы
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Пока Киев приводит себя в порядок после аномального ливня, интернет-пользователи смеются над затопленным городом и его мэром.
У кого-то из-за потопа проблемы, а кому-то смешно / Фото из соцсетей
Сегодня, 25 июля, Киев накрыл аномальный ливень с грозой и градом. Затопило дороги и подземные переходы, в некоторых образовались даже водопады. Из-за ливней в Киеве приостановили движение трамваи и троллейбусы. Введено оперативное положение.
Тем временем пользователи соцсетей устроили ливень из шуток.
Как сообщал УНИАН, советник Кличко Дмитрий Белоцерковец написал: "Такие проблемы бывают во всем мире, даже в самых крупных и успешных мегаполисах". "Проблема ливнестоков в городе историческая", - отметил он.
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