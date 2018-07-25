Кличко на гондоле: соцсети взорвались фотожабами после апокалиптического ливня в Киеве (фото)

Пока Киев приводит себя в порядок после аномального ливня, интернет-пользователи смеются над затопленным городом и его мэром.

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