Внимание на выражение лица: Мелания Трамп не смогла скрыть эмоций после рукопожатия с Путиным (видео)
13:23, 18 июля 2018Курьёзы
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В сети появилось новое смешное видео со встречи Трампа и Путина.
Выражение лица Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным
В сети обратили внимание на выражение лица супруги президента США Дональда Трампа Мелании после рукопожатия с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.
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Как можно увидеть на опубликованном видео, Мелания с улыбкой пожимает Путину руку, а затем выражение ее лица резко меняется. "Похоже, она посмотрела в глаза злу", - пишут в сети.
Ранее в сети высмеяли "спецобувь" президента России Владимира Путина во время его встречи с главой США Дональдом Трампом. Глава РФ пошел на хитрость из-за того, что рост Трампа - 190 см.
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