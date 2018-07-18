Внимание на выражение лица: Мелания Трамп не смогла скрыть эмоций после рукопожатия с Путиным (видео)

13:23, 18 июля 2018
Курьёзы
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В сети обратили внимание на выражение лица супруги президента США Дональда Трампа Мелании после рукопожатия с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

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Как можно увидеть на опубликованном видео, Мелания с улыбкой пожимает Путину руку, а затем выражение ее лица резко меняется.  "Похоже, она посмотрела в глаза злу", - пишут в сети.

Ранее в сети высмеяли "спецобувь" президента России Владимира Путина во время его встречи с главой США Дональдом Трампом. Глава РФ пошел на хитрость из-за того, что рост Трампа - 190 см.

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Теги: #встреча#Мелания Трамп#Владимир Путин