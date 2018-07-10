В Facebook появилась страница "Союз ветеранов войны с FIFA"

Также в сети призывают присоединиться к новому способу онлайн-протеста.

После того, как пользователи в ходе онлайн-протеста обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, в соцсети появилась страница "Союз ветеранов войны с FIFA".

В паблике обсуждаются действия Международной федерации футбола, которой накануне не понравился лозунг "Слава Украине!".

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Борьба с действиями ФИФА началась после того, как федерация отреагировала предупреждением и штрафом на действия членов хорватской сборной после победы над россиянами в матче четвертьфинала ЧМ-2018.

Так, после шквала негативных оценок на своей странице в Facebook ФИФА закрыла возможность оставлять отзывы.

Теперь в сети призывают присоединиться к новому способу онлайн-протеста. Пользователей призывают жаловаться Фейсбуку на страницу ФИФА за оскорбление по рас совой или этнической принадлежности.

Как сообщал УНИАН, Домагой Вида угодил в скандал в связи с роликом в поддержку Украины, записанным после победы над сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2018.

Футболист получил официальное предупреждение от ФИФА, а его компаньон Огнен Вукоевич был оштрафован и уволен из тренерского штаба своей команды.