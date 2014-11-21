Российский турист пытался выдолбить букву "К" на стене римского Колизея

Турист из России задержан в Колизее в тот момент, когда пытался выдолбить на античной стене букву "К". В дирекции музея сообщили, что акт вандализма был замечен одним из смотрителей, после чего вмешались карабинеры, передает ТАСС.

"Они установили национальность нарушителя и предъявили обвинение. Теперь зависит от страж порядка, какими последствиями это обернется для туриста - задержанием, штрафом или какими-либо другими административными мерами взыскания", - пояснили в дирекции Колизея.

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Оставленная на внутренней стене амфитеатра 1 века н.э. буква "К" шириной 17 и высотой 25 см хорошо заметна невооруженным взглядом. По словам специалистов Управления по сохранению археологического наследия Рима, прибывших для оценки ущерба, он достаточно существенный.

С начала 2014 года это уже пятый подобный случай в Колизее, который ежедневно в среднем посещают 10-12 тыс. человек, а в наиболее активные дни "высокого сезона" до 25 тыс. В дирекции указывают на нехватку персонала для обеспечения охраны памятника, относящегося к культурному наследию человечества.