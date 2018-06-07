"Трудности перевода": CNN сделал ошибку в названии России (видео)

За спиной ведущего, вместо слова «RUSSIA» появилась надпись «PUCCИЯ».

Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию. pic.twitter.com/j1Tk6xTwI3 — Holycrapter (@sicksist) 6 июня 2018 г.

Телеканал CNN попал в курьезную ситуацию, сделав ошибку в написании названия России на латинице.

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Так, на мультимедийном экране, расположенном за спиной ведущего, вместо слова «RUSSIA», вначале написали название на кириллице, после чего закрасили красным цветом и перевели на латиницу. В итоге получилось неоднозначное слово – «PUCCИЯ».

Пользователи сети сразу стали иронизировать по этому поводу. "Пуссия? Писсия? Вот так CNN понимает Россию", - написали пользователи.

Как сообщал УНИАН, в Лондоне злоумышленники ограбили журналистов прямо во время эфира.