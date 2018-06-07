В Лондоне злоумышленники ограбили журналистов прямо во время эфира (видео)

Журналистка только завершила прямое включение, в котором рассказывала о королевской семье, когда к ней подошли мужчины в балаклавах и отняли камеру.

В Лондоне неизвестные в масках украли видеокамеру стоимостью более 20 тысяч долларов у журналистки австралийского телеканала прямо во время эфира.

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Об этом говорится в сюжете.

Журналистка только завершила прямое включение, в котором рассказывала о королевской семье, и к ней сразу подошли мужчины в балаклавах. Корреспондент пыталась отстоять дорогостоящее оборудование. Впрочем, грабители угрожали оружием. После этого воры сбежали на велосипедах. Сейчас их разыскивает полиция.

Как сообщал УНИАН, ранее росСМИ для демонстрации "российского прогресса" использовали фото из Киева. К новости о запуске скоростных трамваев в Питере использовали фото из Киева.