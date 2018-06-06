"Гроб для Путина": министра обороны РФ высмеяли в сети за странную поделку

Пользователи сети посчитали, что поделка напоминает череп или мозг президента РФ Владимира Путина.

Министра обороны России Сергея Шойгу высмеяли в сети из-за деревянной поделки, которую тот повез показывать в город Кызыл.

Российский пропагандистский телеканал "Звезда" опубликовал фото изделия, которое представляет собой огромную ракушку-шкатулку.

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Художественный вкус российского чиновника высмеяли в сети. Так, украинский политолог Алексей Голобуцкий поинтересовался, не гроб ли это для президента РФ Владимира Путина.

Другие пользователи посчитали, что поделка напоминает череп или мозг Путина. "Только мне показалось, что мозг Путина на фото?", "Похоже на череп Путина", "Роден в гробу перевернулся", - написали пользователи.

Как сообщал УНИАН, очередная загадка с ростом Путина озадачила пользователей. Поисковик Google исправно выдает информацию о росте политиков, но вот рост Путина на первой странице поиска узнать не удается.