"Исчез из поиска": очередная загадка с ростом Путина озадачила пользователей
13:25, 05 июня 2018Курьёзы
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Поисковик Google исправно выдает информацию о росте политиков, но вот рост Путина на первой странице поиска узнать не удается.
Владимир Путин / REUTERS
Google удалил из выдачи информацию о росте Путина.
Как отмечают пользователи сервиса, поисковик исправно выдает информацию о росте Медведева, Обамы, Меркель и других политиков, однако рост действующего президента Российской Федерации будто бы хотят утаить.
К примеру, страница с запросом "рост Лаврова" выглядит так:
А вот страница с ростом Медведева:
Однако при запросе о росте Владимира Путина, поисковик информацию не выдает:
Как сообщал УНИАН, в сети высмеяли рост Путина. На совместном фото с Эммануэлем Макроном низкорослый глава РФ Владимир Путин вдруг предстал таким же высоким, как и президент Франции.
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