"Исчез из поиска": очередная загадка с ростом Путина озадачила пользователей

Поисковик Google исправно выдает информацию о росте политиков, но вот рост Путина на первой странице поиска узнать не удается.

Google удалил из выдачи информацию о росте Путина.

Как отмечают пользователи сервиса, поисковик исправно выдает информацию о росте Медведева, Обамы, Меркель и других политиков, однако рост действующего президента Российской Федерации будто бы хотят утаить.

К примеру, страница с запросом "рост Лаврова" выглядит так:

А вот страница с ростом Медведева:

Однако при запросе о росте Владимира Путина, поисковик информацию не выдает:

Как сообщал УНИАН, в сети высмеяли рост Путина. На совместном фото с Эммануэлем Макроном низкорослый глава РФ Владимир Путин вдруг предстал таким же высоким, как и президент Франции.