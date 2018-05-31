"Воскресший" Бабченко потроллил недоброжелателей (фотожабы)

09:12, 31 мая 2018
Курьёзы
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Бабченко написал еще один пост после "воскрешения" / фото facebook.com/babchenkoa

"Вы уж извините. Вы уж извините. Вы уж извините, я вам точно говорю. В следующей атаке. В следующей атаке. В следующей атаке обязательно сгорю", - говорится в его сообщении в Facebook. Отметим, что это - слова песни "Любо, братцы, любо".

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"Хотел тут написать пост о хранителях морали, которые недовольны тем, что я как-то неправильно, по их мнению, не умер, но чота так п***й", - добавил Бабченко.

Также "воскресший" журналист призвал оставлять под его постом мемы, чтобы посмеяться.

Пользователи сети сразу же поддержали его просьбу: 

фото facebook.com/ponochevnyy

Как сообщал УНИАН, 30 мая стало известно, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой СБУ.  Пользователи соцсетей сразу же начали шутить о «воскрешении» журналиста

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Новость в сюжете: "Убийство" в Киеве Аркадия Бабченко
Теги: #убийство#мемы#Аркадий Бабченко