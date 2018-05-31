"Воскресший" Бабченко потроллил недоброжелателей (фотожабы)
Российский журналист Аркадий Бабченко потроллил недовольных тем, что его "убийство" оказалось спецоперацией СБУ.
"Вы уж извините. Вы уж извините. Вы уж извините, я вам точно говорю. В следующей атаке. В следующей атаке. В следующей атаке обязательно сгорю", - говорится в его сообщении в Facebook. Отметим, что это - слова песни "Любо, братцы, любо".
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"Хотел тут написать пост о хранителях морали, которые недовольны тем, что я как-то неправильно, по их мнению, не умер, но чота так п***й", - добавил Бабченко.
Также "воскресший" журналист призвал оставлять под его постом мемы, чтобы посмеяться.
Пользователи сети сразу же поддержали его просьбу:
Как сообщал УНИАН, 30 мая стало известно, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой СБУ. Пользователи соцсетей сразу же начали шутить о «воскрешении» журналиста.