"Воскресший" Бабченко потроллил недоброжелателей (фотожабы)

Бабченко призвал комментаторов делиться шутками по поводу его "воскрешения".

Российский журналист Аркадий Бабченко потроллил недовольных тем, что его "убийство" оказалось спецоперацией СБУ.

"Вы уж извините. Вы уж извините. Вы уж извините, я вам точно говорю. В следующей атаке. В следующей атаке. В следующей атаке обязательно сгорю", - говорится в его сообщении в Facebook. Отметим, что это - слова песни "Любо, братцы, любо".

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"Хотел тут написать пост о хранителях морали, которые недовольны тем, что я как-то неправильно, по их мнению, не умер, но чота так п***й", - добавил Бабченко.

Также "воскресший" журналист призвал оставлять под его постом мемы, чтобы посмеяться.

Пользователи сети сразу же поддержали его просьбу:

Как сообщал УНИАН, 30 мая стало известно, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой СБУ. Пользователи соцсетей сразу же начали шутить о «воскрешении» журналиста.