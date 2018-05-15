Путин-нарушитель: на открытии Крымского моста произошел конфуз

Путин не был пристегнут ремнем безопасности за рулем.

Президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на КамАЗе с нарушением ПДД.

Читайте такжеОткрытие Крымского моста: эксперт назвал неприятные для Украины последствия

Как сообщает Znak.com, первыми по новому мосту на специализированной технике проехали его строители. Колонну грузовиков возглавил Владимир Путин на оранжевом КамАЗе. Процесс «обкатки» путепровода транслировали государственные СМИ. Движение техники можно было наблюдать с разных ракурсов.

Одна из камер была установлена в кабине путинского КамАЗа. Зрители отметили, что Путин не был пристегнут ремнем безопасности за рулем, как и двое его пассажиров, среди которых был руководитель стройки Александр Островский. За это, согласно ПДД, предусмотрен штраф в размере тысячи рублей.

Также у автомобилистов возник вопрос о том, законно ли президент России рулит самосвалом.

Эээ, а откуда у Путина права на управление грузовиком? — La Russie parle (@Russia_calls) 15 мая 2018 г.

Отметим, что КамАЗ, на котором проехался Путин, попадает в категорию транспорта, которому пока запрещен проезд по новому мосту. До конца туристического сезона 2018 года использовать конструкцию могут только автомобили массой до 3,5 тонн и туристические автобусы.

Как сообщал УНИАН, на открытие Крымского моста приехал президент России Владимир Путин.