"Рабочий и колхозница": в сети высмеяли нелепое фото боевиков на Донбассе

Блогер проводит аналогию между опубликованным снимком с террористами и советским памятником.

В сети высмеяли фото, на котором изображены двое террористов, один из которых держит в руках серп, а другой – молот.

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Снимок в Twitter опубликовал блогер под ником Necro Mancer. "Рабочий и колхозница", - говорится в подписи к фото.

"Косить и забивать - это их всё", "Это чо, прелюдия гей-порно?", - комментируют пользователи сети нелепое фото.

"Рабоочий и колхозница" - памятник-"символ" советской эпохи, представляющий собой скульптурную группу из двух фигур с поднятыми над головами серпом и молотом.

Ранее в сети появились фото заброшенного парка возле "Донбасс-Арены" в оккупированном Донецке.