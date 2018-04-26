"Рабочий и колхозница": в сети высмеяли нелепое фото боевиков на Донбассе
09:26, 26 апреля 2018Курьёзы
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Блогер проводит аналогию между опубликованным снимком с террористами и советским памятником.
Нелепое фото вызвало насмешки / фото twitter.com/666_mancer
В сети высмеяли фото, на котором изображены двое террористов, один из которых держит в руках серп, а другой – молот.
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Снимок в Twitter опубликовал блогер под ником Necro Mancer. "Рабочий и колхозница", - говорится в подписи к фото.
"Косить и забивать - это их всё", "Это чо, прелюдия гей-порно?", - комментируют пользователи сети нелепое фото.
"Рабоочий и колхозница" - памятник-"символ" советской эпохи, представляющий собой скульптурную группу из двух фигур с поднятыми над головами серпом и молотом.
Ранее в сети появились фото заброшенного парка возле "Донбасс-Арены" в оккупированном Донецке.
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