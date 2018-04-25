Напоминает фильм "Жизнь после людей": появились свежие фото из оккупированного Донецка

"Все по правилам "русского мира", комментируют пользователи фотографии из оккупированного Донецка.

В сети появились фото заброшенного парка возле "Донбасс-Арены" в оккупированном Донецке.

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Фотографии в Twitter опубликовал пользователь Necro Mancer. "Напомнило фильм "Жизнь после людей", "Все по правилам "русского мира", - пишут в комментариях под фото.

Ранее журналист Денис Казанский показал в сети фотографии оккупированной боевиками "Донбасс Арены". По его словам, запущенная "Донбасс Арена" понемногу зарастает сорняками. "Газоны одичали, пруд превратился в болото, повсюду сорняки. Витрина русского мира", - говорилось в сообщении.