"Забыл язык": террорист Захарченко снова оконфузился (видео)

В сети смеются над главарем террористов, говорят, что он "забыл язык", "забыл и то, чего не знал", "объелся помидоров".

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко переел "республиканских" помидоров и оконфузился.

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Он повеселил своей неспособностью произносить слова. Видео с террористом "ДНР" опубликовали в YouTube.

Захарченко приехал дегустировать помидоры в теплице Зугрэса и во время интервью ресурсам боевиков не смог произнести слово "экспериментальные". В сети уже смеются над ним.

Ранее главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко застрял в лифте во время визита в общежитие в оккупированном Донецке. Он в темном лифте якобы "кричал и проклинал все на свете так, будто увидел Яроша в кабине", сообщал блогер.