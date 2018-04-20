"Забыл язык": террорист Захарченко снова оконфузился (видео)

16:58, 20 апреля 2018
Курьёзы
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Он повеселил своей неспособностью произносить слова. Видео с террористом "ДНР" опубликовали в YouTube.

Захарченко приехал дегустировать помидоры в теплице Зугрэса и во время интервью ресурсам боевиков не смог произнести слово "экспериментальные". В сети уже смеются над ним.

Ранее главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко застрял в лифте во время визита в общежитие в оккупированном Донецке. Он в темном лифте якобы "кричал и проклинал все на свете так, будто увидел Яроша в кабине", сообщал блогер.

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Теги: #Захарченко#конфуз