Главарь "ДНР" оконфузился: у Захарченко случилась истерика после того, как он застрял в лифте

Лифт разблокировали за 3-4 минуты, а главаря террористов выпустили.

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко застрял в лифте во время визита в общежитие в оккупированном Донецке.

"Захарченко приезжал проверять общежитие в районе студгородка. По идее роспропагандистов, все должно было получиться тип-топ: на камеры было б сладкое заявление, мол, мы для тех, кто лишился жилья, смотрите, что построили. Сюжет сняли. Правда, не сняли и чисто случайно забыли об одной детали", - пишет блогер Фашик Донецкий на "Обозревателе".

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Он отметил, что перед съемками очередного популистского ролика Захарченко застрял в лифте один.

"Честно, не знаю, на сколько похудел Захарченко, когда он понял, что лифт его вообще не уважает и выключился свет в кабине. Слышали когда-нибудь, как нежно и спокойно строитель кричит, когда роняет кувалду себе на мизинчик? То не крик, а шепот", - рассказал блогер.

Захарченко в темном лифте якобы "орал и клял все на свете так, как будто он увидел Яроша в кабине", отметил он. В итоге лифт разблокировали за 3-4 минуты, а главаря террористов выпустили.

Ранее сообщалось, что главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко сменил имидж. Теперь он вместо тельняшки носит рубашку с галстуком.