В Беларуси нашли "играющего" шансон кота (видео)

Хозяин животного объяснил, что кот "как нормальный исполнитель играет под фонограмму".

В Минске в подземном переходе собирает милостыню кот-"гастарбайтер" Василий Алибабаевич. Он зарабатывает на том, что "играет" шансон.

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Чтобы никто не украл ни кота, ни заработок, за Василием Алибабаевичем со стороны постоянно следит его хозяин Руслан Валерьевич Сурский-Розенберг, передает Tut.by.

Он говорит, что приехал в Минск из Москвы по делам. Но через пару недель они уедут назад.

Ранее в сети опубликовали фотографию кошки по кличке Пепе посреди пустой комнаты. Автор снимка рассказала, что животное не смогло смириться с переездом соседки.