Президент Мьянмы подал в отставку, "чтобы отдохнуть"

Президент приступил к исполнению своих обязанностей в марте 2016 года.

Президент Мьянмы Тхин Чжо объявил о своей отставке.

Читайте также"Застать врасплох": в Мьянме пограничники обстреляли тайскую бригаду строителей из рогаток

Об этом сообщает передает Reuters. Как объясняется в Facebook президентской администрации, глава государства принял такое решение из желания «отдохнуть от исполнения своих обязанностей». Врио главы государства станет вице-президент Мьин Шве.

Незадолго перед Тхин о своей отставке объявил и спикер нижней палаты Парламента Мьянмы Вин Мьин. Он свое решение не мотивировал.

И президент, и спикер парламента приступили к исполнению своих обязанностей в марте 2016 года.