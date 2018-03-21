Президент Мьянмы подал в отставку, "чтобы отдохнуть"
10:43, 21 марта 2018Курьёзы
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Президент приступил к исполнению своих обязанностей в марте 2016 года.
Фото Soe Zeya Tun / REUTERS
Президент Мьянмы Тхин Чжо объявил о своей отставке.
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Об этом сообщает передает Reuters. Как объясняется в Facebook президентской администрации, глава государства принял такое решение из желания «отдохнуть от исполнения своих обязанностей». Врио главы государства станет вице-президент Мьин Шве.
Незадолго перед Тхин о своей отставке объявил и спикер нижней палаты Парламента Мьянмы Вин Мьин. Он свое решение не мотивировал.
И президент, и спикер парламента приступили к исполнению своих обязанностей в марте 2016 года.
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