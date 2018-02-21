Фермер выставил на грядках постер с порнозвездой, чтобы защитить свой урожай (фото)

Мужчина утверждает, что к его урожаю приковано чрезмерное внимание других жителей села.

Индийский фермер Ченчу Редди придумал новый способ защиты своего урожая от соседей и воров.

Он поставил постер порнозвезды посреди поля, чтобы уберечь урожай от "злого глаза", передает Daily Mail.

Читайте такжеХитрый волк "восстал из мертвых", чтобы отомстить охотнику (видео)На огромном постере, размещенном на поле, видно изображение звезды порнофильмов Санни Леон. Редди объяснил, что к его овощному полю приковано чрезмерное внимание жителей села.

"Фокус сработал. Никто теперь не смотрит на мой урожай", - сказал изобретательный фермер.

Ранее российская порноактриса Екатерина Макарова, известная как Мэйси Ссенс, записала видеообращение к лидерам четырех фракций Думы РФ Дмитрию Медведеву, Геннадию Зюганову, Владимиру Жириновскому и Сергею Миронову с просьбой принять законопроект о легализации криптовалюты и рынка ICO в обмен на секс.