Порноактриса предложила Медведеву и Жириновскому секс в обмен на легализацию криптовалюты (видео)

Российская порноактриса Екатерина Макарова, известная как Мейси Ссенс, записала видеообращение к лидерам четырех российских фракций Думы Дмитрию Медведеву, Геннадию Зюганову, Владимиру Жириновскому и Сергею Миронову с просьбой принять законопроект о легализации криптовалют и рынка ICO в обмен на секс.

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"Если вы усилиями своих фракций сможете узаконить биткоин, "эфир" и ICO, то я со своей стороны сделаю то, что я могу, — я воплощу в реальность абсолютно любые ваши фантазии", - заявила Макарова.

Ранее скандальный российский депутат Виталий Милонов собрался заручиться поддержкой Минздрава РФ, чтобы приравнять интимные товары к лекарственным, добиться их лицензирования и продавать только по назначению врача.