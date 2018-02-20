Куриный апокалипсис: в Британии закрытие сети фаст-фудов сравнили с концом света
13:12, 20 февраля 2018Курьёзы
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Заведения быстрого питания пришлось закрыть из-за нехватки курятины.
В Британии закрытие сети фаст-фудов сравнили с концом света / кадр из видео ТСН
Популярная международная сеть фаст-фудов заявили о временном закрытии своих заведений из-за нехватки курятины, из которой готовится большинство блюд. Пользователи соцсетей сравнили это с началом конца света.
Проблемы с курятиной в компании начались после смены поставщика птицы. Из-за организационных проблем компания закрыла 900 заведений, а часть ресторанов работает по ограниченному графику, говорится в сюжете ТСН.
В Британии закрытие сети фаст-фудов сравнили с концом света / кадр из видео ТСН
Как сообщал УНИАН, ученые из Боннского университета выяснили, иммунная система человека реагирует на пищу из фаст-фуда так же, как при атаке бактериальной инфекции.
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