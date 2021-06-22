С российским актером случился неприятный инцидент.

Российского актера Александра Головина обвинили в сексуальных домогательствах.

Артистка театра и кино Дарья Митичашвили заявила в полицию на Головина из-за того, что он ее домогался в одном из баров России.

"Мне наплевать насколько известный человек. Мне наплевать на то, что возможно когда он сделал что-то полезное. Мне наплевать вообще на все "смягчающие" моменты. Такого не должно быть! Не должен актер А. Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия! Не должны девушки, которые стоят рядом, улыбаться ему в тот момент, когда ты спрашиваешь или в своем он уме. Не должен человек вместо извинений продолжать поливать тебя помоями. Не должны его друзья рассказывать, что профессия актера может оправдать подобные действия!", - написала актриса в Instagram.

При этом представительница Головина заявила, что никаких домогательств не было. Также она добавила, что слова Митичашвили - это наглая ложь и провокация.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Диана Могилевич