Американский режиссёр Зак Снайдер заявил, что оральный секс Бэтмена и Женщины-кошки - канон для этой вселенной.
Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.
В своем посте Снайдер опубликовал не изображение из комикса про Бэтмена, а фан-арт. Таким образом он ответил на реплику Джастина Халперна, соавтора и исполнительный продюсер сериала, комментируя слухи о том, что Бэтмен в одном из эпизодов занимается оральным сексом с Женщиной-кошкой в мультсериале для взрослых "Харли Квинн".
По словам Халперна, такого не могло произойти "ни при каких условиях" из-за позиции DC, которая свелась к ставшей мемом фразе "Superheroes don't do that" ("Супергерои этого не делают")
18 июня Зак Снайдер опубликовал картинку, на которой Бэтмен занимается оральным сексом с Женщиной-кошкой.
"Канон", - коротко написал он.
Пользователи достаточно бурно отреагировали на его пост.
Ранее сообщалось, что от сцены отказались из-за того, что издательству якобы будет тяжело продать фигурку Бэтмена, который делал кому-то кунилингус.
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