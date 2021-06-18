В DC Comics ранее отказались снимать эту сцену.

Американский режиссёр Зак Снайдер заявил, что оральный секс Бэтмена и Женщины-кошки - канон для этой вселенной.

Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

В своем посте Снайдер опубликовал не изображение из комикса про Бэтмена, а фан-арт. Таким образом он ответил на реплику Джастина Халперна, соавтора и исполнительный продюсер сериала, комментируя слухи о том, что Бэтмен в одном из эпизодов занимается оральным сексом с Женщиной-кошкой в мультсериале для взрослых "Харли Квинн".

По словам Халперна, такого не могло произойти "ни при каких условиях" из-за позиции DC, которая свелась к ставшей мемом фразе "Superheroes don't do that" ("Супергерои этого не делают")

18 июня Зак Снайдер опубликовал картинку, на которой Бэтмен занимается оральным сексом с Женщиной-кошкой.

"Канон", - коротко написал он.

Пользователи достаточно бурно отреагировали на его пост.

Ранее сообщалось, что от сцены отказались из-за того, что издательству якобы будет тяжело продать фигурку Бэтмена, который делал кому-то кунилингус.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Людмила Жерновская