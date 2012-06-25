Внедорожник выехал на встречку: один человек погиб, двое ранены

Один человек погиб, еще двое получили травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей в Крыму. Авария произошла в воскресенье, 24 июня, в Советском районе полуострова, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления ГАИ.

Жительница Феодосии, управлявшая внедорожником Mitsubishi Оutlander, выехала на встречку и врезалась в ВАЗ-2106 с прицепом.

В аварии погиб водитель "Жигулей": мужчина из советского села Раздольное. Двое пассажиров машины - мужчина и женщина - получили переломы.