Поезда начнут ходить в Крым быстрее года через три

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует реализовать проект электрификации и организации ускоренного движения в направлении Крыма до 2015 года при условии получения финансирования, сообщил первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Сергей Болоболин.

«До 2015 года мы планируем завершить туда электрификацию и пустить туда ускоренное движение», - сказал он журналистам во время первого рейса «Украинского экспресса» - межрегионального электропоезда производства Hyundai Rotem, который состоялся 7 июня по маршруту Киев-Донецк.

По словам Болоболина, «Укрзализныця» достигла договоренности с Европейским банком реконструкции и развития, который заинтересовался этим проектом.

«Мы надеемся, что у нас получится сотрудничество. И в случае открытия финансирования на 2013 год мы начинаем двигаться в сторону Крыма. Если не будет открыто финансирование, перспектива будет отдаленная, потому, что проект очень дорогостоящий и самостоятельно мы его на сегодняшний день не реализуем», - сказал он.

По словам Болоболина, стоимость проекта по электрификации и запуску ускоренного движения в сторону Крыма, «если не делать дополнительного путевого развития, а проложить электрификацию по существующим путям, может составит около одного миллиарда долларов».