Инвалиды войны получили 33 автомобиля в Крыму

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев во вторник вручил ключи от автомобилей 33 инвалидам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне и в войне с Японией 1941-1945 годов, сообщила пресс-служба крымского правительства.

"Увы, ветеранов с каждым годом становится все меньше, поэтому мы должны максимально заботиться о каждом из них", - сказал крымский премьер.

Машины марки "Дэу" купили на деньги из бюджета республики. На автомобили потратили 2,1 миллиона гривен.

Могилев поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы и поблагодарил их за мужество. "Наверное, нет более святого праздника, чем День Победы. Низкий вам поклон от нашего поколения за ваш великий подвиг. Низкий поклон и тем, кто ковал Победу в тылу", - сказал крымский премьер.

В 2011 году Крым также купил для ветеранов 33 автомобиля.