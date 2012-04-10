У Могилева есть "Лексус" и 0,6 млн гривен в банке

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев задекларировал 285 485 гривен дохода в 2011 году, все эти деньги - заработная плата. Такая информация содержится в обнародованной декларации премьера автономии.

В собственности Могилева находятся земучасток площадью 1060 квадратных метров и гараж площадью 30 "квадратов". Он также владеет автомобилем Lexus ES 350 (2007 года выпуска) с объемом двигателя 3499 куб. см.

На счетах руководителя правительства Крыма в банках и других финансово-кредитных учреждениях лежат 585 тысяч гривен.

Доход членов семьи крымского премьера - жены - составил в прошлом году 298 тысяч гривен от занятия предпринимательской деятельностью. В собственности супруги Могилева: два участка площадью 2800 и 2200 квадратных метров, квартира в 128 "квадратов", дом в 100 кв. м., гараж 31,6 кв. м. и другая недвижимость площадью 270 кв. м. На ее счетах - 226 тысяч гривен.

Могилев руководит Совмином Крыма с ноября 2011 года, до этого он работал министром внутренних дел Украины.