Или-или: идти в Раду одновременно по спискам и в округах нельзя

Одно и то же лицо не может одновременно баллотироваться в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательных округах на выборах в Верховную Раду, говорится в обнародованном во вторник решении Конституционного суда Украины.

Решение было принято по делу по конституционному представлению 51 депутата украинского парламента относительно соответствия Конституции ряда статей закона „О выборах народных депутатов Украины“.

Так, согласно ч. 5 ст. 53 закона: "Одно и то же лицо может быть включено в избирательный список кандидатов в депутаты от партии и выдвинуто лишь в одном из одномандатных избирательных округов в порядке выдвижения партией или в порядке самовыдвижения". Положения абзаца второго ч. 10 ст. 98 и третьей части ст. 99 касаются установления результатов выборов, если лицо избрано депутатом как по избирательному списку в общегосударственном округе, так и депутатом в одномандатном округе.

Неконституционность указанных положений авторы ходатайства обосновывали тем, что одновременное баллотированире не отвечает принципу верховенства права и не обеспечивает реализации принципов справедливости и равенства в избирательном процессе.