Журналистку-крымчанку нашли мертвой в Киеве

Журналист украинского телеканала СТБ - руководитель проекта "Моя правда" Ярослава Мациевская найдена мертвой в среду днем в арендованной квартире в Киеве, сообщила пресс-служба канала.

30-летнюю женщину обнаружили в ванной комнате.

Эксперты не нашли на ее теле видимых повреждений.

Вещи в квартире были на своих местах.

Для установления причины смерти тело молодой женщины направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ярослава ранее работала на ТРК "Черноморская" и радио "Хит ФМ" в Крыму.

Газета "Сегодня" сообщила, что, по предварительной информации, которая еще не выдвинута как официальная версия, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

Фото с личной страницы на vk.com