Журналистку-крымчанку нашли мертвой в Киеве

21:27, 28 марта 2012
Крым
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Журналист украинского телеканала СТБ - руководитель проекта "Моя правда" Ярослава Мациевская найдена мертвой в среду днем в арендованной квартире в Киеве, сообщила пресс-служба канала.  

30-летнюю женщину обнаружили в ванной комнате.  

Эксперты не нашли на ее теле видимых повреждений.  

Вещи в квартире были на своих местах.  

Для установления причины смерти тело молодой женщины направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.  

Ярослава ранее работала на ТРК "Черноморская" и радио "Хит ФМ" в Крыму. 

Газета "Сегодня" сообщила, что, по предварительной информации, которая еще не выдвинута как официальная версия, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

Фото с личной страницы на vk.com

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