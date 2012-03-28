Журналистку-крымчанку нашли мертвой в Киеве
Журналист украинского телеканала СТБ - руководитель проекта "Моя правда" Ярослава Мациевская найдена мертвой в среду днем в арендованной квартире в Киеве, сообщила пресс-служба канала.
30-летнюю женщину обнаружили в ванной комнате.
Эксперты не нашли на ее теле видимых повреждений.
Вещи в квартире были на своих местах.
Для установления причины смерти тело молодой женщины направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Ярослава ранее работала на ТРК "Черноморская" и радио "Хит ФМ" в Крыму.
Газета "Сегодня" сообщила, что, по предварительной информации, которая еще не выдвинута как официальная версия, смерть наступила в результате сердечной недостаточности.
Фото с личной страницы на vk.com